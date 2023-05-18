«Ливерпуль» объявил об уходе игроков Фирмино, Кейта, Милнера и Окслейд-Чемберлена

Четыре игрока клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» покинут команду в предстоящее межсезонье, сообщает официальный сайт мерсисайдцев, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Среди тех, кто продолжит карьеру в другом клубе: нападающий Роберто Фирмино и полузащитники Наби Кейта, Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Все четверо провели по несколько сезонов за «Ливерпуль». Фирмино и Милнер перешли в клуб в 2015 году, Кейта — в 2018-м, а Окслейд-Чемберлен — в 2017-м. У футболистов заканчиваются контракты, и они получат статус свободных агентов.

После 36 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2022/23 турнира мерсисайдцы одержали 19 побед, восемь раз сыграли вничью, а также потерпели девять поражений, набрав 65 очков. До конца сезона подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном».