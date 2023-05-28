«Интер» обеспечил себе место в Лиге чемпионов

БАКУ /Trend/ - В матче 37-го тура чемпионата Италии между "Интером" из Милана и "Аталантой" из Бергамо победу одержала миланская команда. Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 3:2, передает Trend.

В составе победителей забивали голы Ромелу Лукаку, Николо Барелла и Лаутаро Мартинес. Голкипер "Интера" Андре Онана, к сожалению, записал на свой счет автогол. Марио Пашалич забил единственный гол за "Аталанту".

Таким образом, "Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 69 очками. Миланская команда обеспечила себе место в следующем сезоне Лиги чемпионов. "Аталанта" располагается на пятой строчке с 61 баллом. Титул чемпиона Италии уже досрочно завоевала команда "Наполи".