Кенийская спортсменка побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров

БАКУ /Trend/ - В пятницу на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции легкоатлетка Фейт Кипьегон из Кении установила новый мировой рекорд в беге на 1 500 метров, передает Trend.

Она преодолела эту дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды, побив предыдущий рекорд, который принадлежал эфиопке Гензебе Дибабе с временем 3 минуты 50,07 секунды, установленным в феврале 1991 года.

Фейт Кипьегон является 29-летней кенийской спортсменкой, двукратной чемпионкой мира и Олимпийских игр. Она также дважды завоевывала серебро на мировых первенствах.