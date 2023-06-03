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Кенийская спортсменка побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров

Спорт Материалы 3 июня 2023 05:24 (UTC +04:00)
Кенийская спортсменка побила мировой рекорд на дистанции 1 500 метров

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БАКУ /Trend/ - В пятницу на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции легкоатлетка Фейт Кипьегон из Кении установила новый мировой рекорд в беге на 1 500 метров, передает Trend.

Она преодолела эту дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды, побив предыдущий рекорд, который принадлежал эфиопке Гензебе Дибабе с временем 3 минуты 50,07 секунды, установленным в феврале 1991 года.

Фейт Кипьегон является 29-летней кенийской спортсменкой, двукратной чемпионкой мира и Олимпийских игр. Она также дважды завоевывала серебро на мировых первенствах.

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