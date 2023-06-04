Азербайджанский тхэквондист вышел в 1/8 финала чемпионата мира

БАКУ /Trend/ - Стартовал последний день чемпионата мира по тхэквондо, который проходит в Баку.

Как передает в воскресенье Trend, сегодня на ЧМ будут объявлены победители в весовой категории 53 кг у женщин и +87 кг у мужчин.

Азербайджанский тхэквондист Хамидрза Бадриалиабади начал свое выступление с победы. В 1/16 финала он победил Ноухума Диавару (Мали) со счетом 2:1. Бадриалиабади в 1/8 финала встретится с французом Омаром Эль Язиди.

Другая представительница сборной Азербайджана Самаррух Османова в 1/16 финала проиграла сопернице из Ливана Мариэлле Бу Хабибе.

Отметим, что в чемпионате мира принимают участие 949 тхэквондистов из 145 стран мира.