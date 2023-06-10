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Сегодня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" против "Интера"

Спорт Материалы 10 июня 2023 08:00 (UTC +04:00)
Сегодня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" против "Интера"

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, передает в субботу Trend.

В решающем матче встретятся английский клуб "Манчестер Сити" и итальянский клуб "Интер".

Матч, который пройдет на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, будет обслуживать польский арбитр Шимон Марчиняк.

Стартовый свисток игры прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что если представитель Англии победит, то он завершит сезон треблом. "Манчестер Сити" ранее выиграл Кубок Англии и Премьер-лигу.

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