Сегодня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" против "Интера"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, передает в субботу Trend.

В решающем матче встретятся английский клуб "Манчестер Сити" и итальянский клуб "Интер".

Матч, который пройдет на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, будет обслуживать польский арбитр Шимон Марчиняк.

Стартовый свисток игры прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что если представитель Англии победит, то он завершит сезон треблом. "Манчестер Сити" ранее выиграл Кубок Англии и Премьер-лигу.