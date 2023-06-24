Представители Азербайджана признаны лучшими танцорами из 250 дуэтов в Японии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские танцоры, семейная чета Эльдар Джафаров и Анна Сажина стали победителями Japan International Dance Championships 2023, который проводился в рамках WDC World Super Series, сообщает Trend Life.

Представители Азербайджана стали победителями среди профессионалов по спортивно-бальным танцам по европейской программе. В чемпионате приняли участие 250 дуэтов из разных стран мира. Отметим, что для достижения победы им пришлось преодолеть семь туров.

Заслуженные мастера спорта международного класса Эльдар Джафаров и Анна Сажина являются основателями Профессионального танцевального союза в Азербайджане (AzDC). С 2005 года представляют страну на спортивной танцевальной арене и являются первой парой из Азербайджана, вошедшей в мировую танцевальную элиту. Пятикратные чемпионы мира по бальным танцам среди профессионалов, обладатели титулов мировых и европейских первенств по различным видам танцев, престижных международных турниров.