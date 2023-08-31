Стали известны все участники групповой стадии ЛЧ

БАКУ /Trend/ - По итогам последних квалификационных матчей, прошедших в среду, клубы ПСВ, "Копенгаген" и "Антверпен" пробрались в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, во вторник в групповую стадию прошли "Галатасарай", "Брага" и "Янг Бойз".

Таким образом, в группой стадии ЛЧ сыграют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ньюкасл" (все — Англия), "Реал", "Севилья", "Барселона", "Атлетико", "Реал Сосьедад" (все — Испания), "Интер", "Наполи", "Милан", "Лацио" (все — Италия), "Боруссия" Дортмунд, "Бавария", "РБ Лейпциг", "Унион" (все — Германия), "Бенфика", "Порту", "Брага" (все — Португалия), ПСЖ, "Ланс" (оба — Франция), "Фейеноорд", ПСВ (оба — Нидерланды), "Шахтер" (Украина), "Янг Бойз" (Швейцария), "Зальцбург" (Австрия), "Галатасарай" (Турция), "Селтик" (Шотландия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания) и "Антверпен" (Бельгия).