Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"

БАКУ /Trend/ - Состоялись очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, турецкий клуб «Галатасарай», выступающий в группе А, принимал английский «Манчестер Юнайтед». Встреча на стадионе «Рамс Парк» завершилась вничью – 3:3.

Голы в составе хозяев поля забили Хаким Зиеш (29-я минута, 62-я минута) и Мустафа Керем Актюркоглу (71-я минута). В составе «Манчестер Юнайтед» отличились А.Гарначо (11), Б.Фернандеш (18), С.Мактоминей (55).

Таким образом, «Галатасарай» набрал пять очков и поднялся на второе место в группе. «Манчестер Юнайтед» с 4 очками занимает последнее место в группе.