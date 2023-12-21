В Москве подведены итоги турнира "Шахматные звезды 3.0" с участием Теймура Раджабова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве завершился Международный турнир по быстрым шахматам "Шахматные звезды 3.0" с участием известных гроссмейстеров и молодых спортсменов, сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов мероприятия.

Организаторы турнира – компании "Новые шахматы" и Agalarov Development. Генеральным партнером турнира выступил "Тинькофф". Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей прошел на территории Большой спортивной арены "Лужники".

В заключительном блиц-турнире Владислав Артемьев и Раунак Садхвани набрали по 12 очков, Александр Грищук – 11,5, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов – 10, Сергей Карякин – 9,5, Евгений Томашевский – 9, Эрнесто Инаркиев – 8, Франсиско Вальехо – 7,5, Екатерина Лагно – 7, Александра Горячкина – 3,5 очка.

По итогам двух этапов турнира (рапид + блиц) на 10 месте оказалась Екатерина Лагно, 9 место у Александры Горячкиной, на 8 месте Эрнесто Инаркиев, 7 место занял Сергей Карякин, 6 место - Франсиско Вальехо, 5 место у Теймура Раджабова, на 4 месте - Евгений Томашевский. На 3 месте оказался Раунак Садхвани, 2 место у Александра Грищука. Победителем турнира "Шахматные звезды – 2023" во второй раз за историю турнира стал Владислав Артемьев.

"Я очень рад, что мне удалось выиграть в этом турнире, хотя победа далась нелегко – до последней партии не было понятно, кто станет чемпионом. За три турнира "Шахматные звезды" мне удалось изучить основных соперников: я понимал, что будет серьезная борьба, но шансы на победу есть. Я был победителем первого турнира и счастлив выиграть снова. Большое спасибо организатором за такую возможность и всем гроссмейстерам за интереснейшие игры!", - поделился победитель турнира, один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира Владислав Артемьев.

Проект "Шахматные звезды" традиционно особое внимание уделяет работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего. Совместно с Русской шахматной школой в сети ТРК VEGAS была организована серия отборочных турниров для детей и подростков от 5 до 15 лет – на этот раз в детских отборочных турах приняли участие более 600 юных шахматистов.

Впервые в истории турнира детские отборочные проходили не только на площадках, но и онлайн: победителям организаторы обеспечили перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве.

120 лучших спортсменов по итогам детских отборочных этапов приняли участие в финальном турнире "Шахматные звезды 3.0", где параллельно с гроссмейстерами соревновались в состязаниях по быстрым шахматам и блицу.

В финале были определены победители в четырех возрастных группах. Награждение проводилось по итогам двоеборья, считались суммарные места по двум дисциплинам – быстрым шахматам и блицу.

"С каждым новым турниром мы повышаем планку и стремимся к большему. На этот раз в "Шахматных звездах" приняло участие рекордное количество юных спортсменов – это дети из самых разных городов страны, которые хотят достичь успеха в шахматном спорте. В итоге в финал вышли 120 будущих шахматных звезд. Большое спасибо и молодым шахматистам, и замечательным гроссмейстерам за неподдельный интерес к нашему турниру", - отметила директор по маркетингу и медиа компании-организатора Agalarov Development Елена Петрова.

"В первую очередь я хотел бы поздравить всех наших молодых спортсменов. Они показали высочайший уровень мастерства, и для них это действительно большой праздник шахмат и спорта. Благодарим всех наших партнеров, которые третий год подряд вместе с нами делают этот турнир на высочайшем уровне. И хочу отметить, что мы начинаем готовиться к следующим соревнованиям и в следующем году уже запланировали несколько турниров "Шахматных звезд"", - сказал генеральный директор компании-организатора "Новые шахматы" Сеймур Гусейнов.

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