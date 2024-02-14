Лига чемпионов УЕФА: "Реал" победил "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала

БАКУ /Trend/ - Футболисты испанского клуба "Реал" победили немецкий "Лейпциг" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, встреча прошла в Германии.

Единственный гол на 48-й минуте.забил Браим Диас.

В другой матче игрового дня английский «Манчестер Сити» победил датский «Копенгаген» со счетом 3:1. В составе "Манчестер Сити" голы забили Кевин Де Брюйне (10-я минута), Бернардо Силва (45+1), Фил Фоден (90+2). Магнус Маттссон (34) забил гол у хозяев.

Ответные матчи пройдут 6 марта в Мадриде и Манчестере.