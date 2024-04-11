"Фенербахче" присуждено техническое поражение в матче Суперкубка Турции

БАКУ /Trend/ - Футбольному клубу "Фенербахче" присуждено техническое поражение (3:0) в матче Суперкубка Турции. Клуб оштрафован на 4 миллиона турецких лир ($124 073,66).

Как передает Trend, об этом говорится в решении Дисциплинарного совета профессионального футбола Турции.

Согласно информации, болельщики клуба "Галатасарай" также были оштрафованы на общую сумму 212 тысяч турецких лир ($6 575,9) за инциденты и лозунги на поле.

В решении указано, что Ахмет Кетенджи, который вывел с поля игроков турецкого "Фенербахче", приговорен к тюремному заключению на 60 суток и оштрафован на 520 тысяч турецких лир ($16 129,58).

После этих решений было отмечено, что обладателем Суперкубка Турции сезона 2022/23 стал "Галатасарай".