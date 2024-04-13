В Баку прошел турнир по настольному теннису среди школьников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках спортивного фестиваля "İlhamlı qələbələr" прошел турнир по настольному теннису среди школьников, организованный BrendSport при поддержке Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1, сообщает Trend Life.

На открытии руководитель BrendSport Бахруз Самедов отметил, что государством уделяется большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, наши спортсмены добиваются больших успехов на международной арене, создаются все условия для подрастающего поколения для занятий спортом.

Польза настольного тенниса для детей заключается в том, что этот энергозатратный вид спорта отлично подходит активным детям. Занятия тренируют внимательности, ловкости и скорости реакции. Такой вид спорта помогает организму развиваться комплексно и равномерно, во время игры задействованы мышцы спины, рук и ног, вестибулярный аппарат и координация.

Победителям фестиваля были вручены медали, дипломы и ценные призы.

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