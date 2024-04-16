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Азербайджанский актер-самурай Али Джафаров продемонстрировал боевые приемы. Зюмрюд Бадалова в шоке! (ВИДЕО)

Спорт Материалы 16 апреля 2024 15:42 (UTC +04:00)
Азербайджанский актер-самурай Али Джафаров продемонстрировал боевые приемы. Зюмрюд Бадалова в шоке! (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В эфир вышел очередной выпуск проекта "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт) на İdman.biz TV.

На этот раз гостем известной ведущей Зюмрюд Бадаловой стал вице-президент Федерации джиу-джитсу (2007-2022 гг.), заслуженный тренер Азербайджанской Республики, руководитель бойцовского клуба "Самурай", официальный представитель Всемирной федерации джиу-джитсу в Азербайджане, обладатель 6-го дана, актер Али Джафаров.

Программа посвящена джиу-джитсу. Гость также рассказал о самураях и самообороне, продемонстрировал боевые приемы.

Представляем видеопроект:

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