В Премьер-лиге Англии установлен антирекорд

БАКУ /Trend/ - В английской Премьер-лиге зафиксирован новый антирекорд.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz клуб "Шеффилд Юнайтед" побил антирекорд футбольного чемпионата страны по пропущенным голам.

Это произошло во встрече с "Манчестер Юнайтед" в XXIX туре. Представитель Шеффилда проиграл со счетом 2:4.

При этом количество пропущенных аутсайдером голов достигло 92. Это рекорд для сезонов с участием 20 команд и 38 игр. В сезоне 2007/2008 "Дерби Каунти" пропустил 89 мячей.

Антирекорд сезона в 42 игры принадлежит "Суонси". В сезоне 1993/1994 клуб пропустил 100 голов.

Отметим, что "Шеффилд Юнайтед" замыкает турнирную таблицу с 16 очками после 34 игр.

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