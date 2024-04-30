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Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)

Спорт Материалы 30 апреля 2024 10:18 (UTC +04:00)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале İdman.biz TV в эфир вышел очередной выпуск проекта "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, на этот раз гостьей проекта стала известная азербайджанская певица Марьям Шабанова.

В программе также приняли участие известная ведущая Зюмрюд Бадалова и профессиональный тренер по джиу-джитсу, кендо и айкидо Агаказым Мовсумов.

Представляем читателям очередной выпуск видеопроекта.

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Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанская певица Марьям Шабанова познала тайны айкидо (ФОТО/ВИДЕО)
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