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Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)

Спорт Материалы 4 мая 2024 14:49 (UTC +04:00)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Анталье (Турция) прошел двадцатый Чемпионат мира по кэмпо и Кубок мира, организованный Международной федерацией кэмпо.

Азербайджанские бойцы Шамси Гусейнов (70 кг) и Расул Абдулазимов (85 кг) стали чемпионами мира, сообщил Trend Life технический директор Международной федерации кэмпо, официальный представитель федерации в Азербайджане Рауф Ибрагимов.

В соревновании приняли участие около 800 спортсменов из сорока стран мира.

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Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)
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