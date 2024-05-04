Азербайджанские бойцы по кэмпо стали чемпионами мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Анталье (Турция) прошел двадцатый Чемпионат мира по кэмпо и Кубок мира, организованный Международной федерацией кэмпо.

Азербайджанские бойцы Шамси Гусейнов (70 кг) и Расул Абдулазимов (85 кг) стали чемпионами мира, сообщил Trend Life технический директор Международной федерации кэмпо, официальный представитель федерации в Азербайджане Рауф Ибрагимов.

В соревновании приняли участие около 800 спортсменов из сорока стран мира.

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