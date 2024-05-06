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"Галатасарай" одержал победу над "Сивасспором" в матче чемпионата Турции

Спорт Материалы 6 мая 2024 02:48 (UTC +04:00)
"Галатасарай" одержал победу над "Сивасспором" в матче чемпионата Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялись очередные матчи 35-го тура чемпионата Турции по футболу.

Как передает Trend, "Галатасарай", имеющий больше шансов на победу в чемпионате, дома встретился с "Сивасспором". Матч завершился победой стамбульского клуба со счетом 6:1.

В других матчах «Башакшехер» разгромил «Касымпашу» со счетом 4:1. Матч между «Газиантепом» и «Хатайспором» завершился вничью – 1:1.

После этого результата «Галатасарай» продолжает возглявлять турнирную таблицу, увеличив свои очки до 96. «Сивасспор» идет на девятом месте с 48 очками.

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