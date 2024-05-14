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Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)

Спорт Материалы 14 мая 2024 18:58 (UTC +04:00)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" («Звездный спорт») стала популярная исполнительница Рилая.

Как сообщает Trend Life со ссылкой на İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой певица не только показала как создать идеальную фигуру, но и рассказала о своих спортивных предпочтениях и раскрыла свой интерес к "Блондинке в законе".

Заходите на İdman.Biz TV на YouTube, смотрите интересную передачу и делитесь впечатлениями.

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Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
Певица Рилая "в законе" показала как создать идеальную фигуру - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО, ФОТО)
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