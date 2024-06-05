Брутальный актер Ибрагим Чингиз и его отец Чингиз Ахмедов в экзотическом пенчак силате - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт) стал популярный ведущий и актер Ибрагим Чингиз. Его поддержал отец, известный актер театра и кино Чингиз Ахмедов.

Как сообщает Trend Life со ссылкой на İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой отец и сын не только рассказали о своих увлечениях спортом, но и раскрыли ряд интересных моментов из жизни. Специальным гостем стал главный тренер Федерации пенчак силата Азербайджана, мастер по индонезийскому виду единоборства Мегами Байрамов. Этим экзотическим видом спорта увлекся Ибрагим Чингиз и показал свое умение.

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