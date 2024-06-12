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Актриса Зульфия Гурбанова решила помериться силой с чемпионкой по каратэ - только на İdman.biz TV (ВИДЕО)

Спорт Материалы 12 июня 2024 16:04 (UTC +04:00)
Актриса Зульфия Гурбанова решила помериться силой с чемпионкой по каратэ - только на İdman.biz TV (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт) стала популярная актриса Зульфия Гурбанова.

Как сообщает Trend Life со ссылкой İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой, актриса не только рассказала о своей мечте стать спортсменкой в боевых видах единоборств, но и показала настоящую агрессию на татами со специальной гостьей передачи, многократной чемпионкой Азербайджана по каратэ-до, призером Европейских игр и Исламских игр солидарности Мединой Садыговой.

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