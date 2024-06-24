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В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)

Спорт Материалы 24 июня 2024 16:06 (UTC +04:00)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
Фото: Braziliya Ciu-citsu Klubu

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел открытый чемпионат города по бразильскому джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (26 июня), организованный ОО "Бразильское джиу-джитсу в Азербайджане", cообщает Trend Life.

На турнире, который стартовал исполнением государственных гимнов Азербайджана и Бразилии, выступили президент Braziliya Ciu-citsu Klubu Агиль Аджалов, председатель Фуад Керимов, основатель бразильского боевого искусства джиу-джитсу в Азербайджане Талех Гасанов и посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро. Была отмечена важность развития боевых видов искусств, воспитания молодежи в патриотическом духе, отмечена роль этого вида спорта в формировании общих ценностей между Азербайджаном и Бразилией.

В соревновании в различных возрастных категориях приняли участие более двухсот спортсменов, победители отмечены дипломами и медалями.

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В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
В Баку прошел чемпионат по джиу-джитсу, посвященный Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
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