Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Спортивно-олимпийском центре “Сярхядчи” состоялся финал чемпионата Азербайджана среди паралимпийцев "Seni Cup 2024" по бочче, организованный при поддержке Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, Национального Паралимпийского Комитета, Федерации бочче Азербайджана и кампании SENI, сообщает Trend Life.

На открытии в исполнении детей из семей шехидов Карабахской войны прозвучал гимн Азербайджана, а также слова гимна были представлены на языке жестов лицами с ограниченными возможностями. Глава Исполнительной власти Сураханского района Адиль Алиев отметив, что государством уделяется особое внимание развитию спорта, азербайджанские паралимпийцы добиваются больших успехов на международной арене, подчеркнул важность спорта в построении инклюзивного общества.

В чемпионате приняли участие около 100 паралимпийцев в 5 категориях (BC1, BC2, BC3, BC4, BC5) и детской категории. Финальные соревнования проводились среди паралимпийцев, вышедших в финал в этих категориях. По итогам были объявлены имена победителей и вручены призы.

Бочче - вид спорта, которым занимаются только паралимпийцы, самой тяжелой степени инвалидности. Игра несколько похожа на керлинг. Спортсмены должны катить, кидать или толкать шар как можно ближе к цели. Специально размеченная площадка для игры в бочче имеет размеры 12.5 x 6 метров и со всех сторон окружена свободным пространством шириной два метра. Поверхность площадки плоская и ровная. В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, диаметр - 27 сантиметров, вес - 275 грамм, а также один белый шар, называемый Джек болом. Как вид спорта игра входит в программу Паралимпийских игр с 1984 года и проводится в более 50 странах мира.

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