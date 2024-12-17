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Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)

Спорт Материалы 17 декабря 2024 16:26 (UTC +04:00)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Фото: Федерация бочче Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Спортивно-олимпийском центре “Сярхядчи” состоялся финал чемпионата Азербайджана среди паралимпийцев "Seni Cup 2024" по бочче, организованный при поддержке Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, Национального Паралимпийского Комитета, Федерации бочче Азербайджана и кампании SENI, сообщает Trend Life.

На открытии в исполнении детей из семей шехидов Карабахской войны прозвучал гимн Азербайджана, а также слова гимна были представлены на языке жестов лицами с ограниченными возможностями. Глава Исполнительной власти Сураханского района Адиль Алиев отметив, что государством уделяется особое внимание развитию спорта, азербайджанские паралимпийцы добиваются больших успехов на международной арене, подчеркнул важность спорта в построении инклюзивного общества.

В чемпионате приняли участие около 100 паралимпийцев в 5 категориях (BC1, BC2, BC3, BC4, BC5) и детской категории. Финальные соревнования проводились среди паралимпийцев, вышедших в финал в этих категориях. По итогам были объявлены имена победителей и вручены призы.

Бочче - вид спорта, которым занимаются только паралимпийцы, самой тяжелой степени инвалидности. Игра несколько похожа на керлинг. Спортсмены должны катить, кидать или толкать шар как можно ближе к цели. Специально размеченная площадка для игры в бочче имеет размеры 12.5 x 6 метров и со всех сторон окружена свободным пространством шириной два метра. Поверхность площадки плоская и ровная. В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, диаметр - 27 сантиметров, вес - 275 грамм, а также один белый шар, называемый Джек болом. Как вид спорта игра входит в программу Паралимпийских игр с 1984 года и проводится в более 50 странах мира.

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Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
Состоялся финал чемпионата Азербайджана по бочче среди паралимпийцев (ФОТО)
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