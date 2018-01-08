Азербайджанский стилист в мировых СМИ: Возвращение женщинам молодости (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мировых СМИ опубликованы материалы об известном азербайджанском топ-стилисте Анара Агакишиеве, сообщает Trend Life. Среди них такие издания Великобритании, Канады, Австралии, ОАЭ, Сербии, Грузии, России, Украины как www.dailymail.co.uk, www.zena.blic.rs, www.thetalko.com, www.emirateswoman.com, www.kartvelebi.ru и т.д.

Материалы посвящены уникальному искусству 33-летнего стилиста из Баку. В рамках проекта Before/After Анар Агакишиев "трансформирует" образы - посредством косметики, мастерского макияжа и причесок, и, конечно же, своих золотых рук омолаживая женщин лет на 20-30. Издания называет "трансформации" невероятными и фантастическими, представляя читателям серию фотографий "омоложенных" героинь. Особенно, поразительны перевоплощенные образы женщин в возрасте 60 лет и старше. Он понимает, что женщина, сколько бы ей ни было лет, всегда хочет выглядеть привлекательно.

В материале также подчеркивается, что порой не верится, что на кадрах, как "до", так и "после", один и тот же человек.

Изначально родители хотели, чтобы Анар стал врачом, однако он довольно быстро бросил учебу в медицинском, чтобы построить карьеру своей мечты в индустрии красоты. Чтобы добиться своей цели – стать профессиональным стилистом, участвовал в мастер-классах по прическам и макияжу в Германии, России, Италии, Испании и других странах.

"Я с детства любил рисовать, часто ходил с мамой в салон красоты. Смотрел, как женщины прихорашивались. Мне все было интересно. Я долго шел к этому, долго учился. Я не выбирал эту профессию в целях материальной выгоды, а полюбил ее всем сердцем. Я очень люблю эту профессию и от своей работы получаю колоссальное удовольствие, возможно, в этом весь секрет. 50% косметики, 50% моего таланта и женщина, которой под 70, выглядит на 30 лет моложе. Это возможно. Я стремлюсь к совершенству, чтобы каждая женщина осталась довольна", - рассказывает Анар.

Ныне его мастерством восхищаются американская певица Николь Шерзингер, российская модель Ирина Шейк и певица Алсу, турецкие звезды Синем Кобал и Небахат Чехре, грузинская певица Софико Нижарадзе и другие. Анара активно приглашают давать мастер-классы в другие страны. Владеет шестью языками – помимо азербайджанского, грузинским (родился в Батуми), русским, английским, арабским и французским.

(Автор: Вугар Иманов)

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