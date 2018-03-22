Участница "Евровидения" в старинном азербайджанском наряде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица, участница "Евровидения 2014" Диляра Кязымова сделала фотосессию, представ в старинном азербайджанском наряде c современной стилистикой, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.
Костюмы специально подготовлены для фотосессии, посвященной празднику Новруз.
"Новруз и национальная одежда отражают нашу древнюю историю, этнографию, культуру, народное творчество, все самое прекрасное азербайджанского народа», - отметила Диляра Кязымова.
Автор идеи и фото – Гюля Халыкова.
(Автор: Вугар Иманов)
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