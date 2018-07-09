Определены победители конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018 (ФОТО)

9 июля 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Elektra Events Hall прошел финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018, сообщает Trend Life.

В финальном вечере приняли участие по 10 конкурсантов – парни и девушки, которые были отобраны по международным стандартам. Проект был реализован в течение шести месяцев, в рамках которого был проведен ряд вечеров и дефиле. Финалисты предстали на подиуме в нарядах из коллекций дизайнеров, а также в вечерних костюмах и платьях. Более того, они также приняли участие в викторине, ответили на различные вопросы и показали свое умение в различных областях. Победители и обладатели номинаций были определены совместным решением жюри и зрительским голосованием.

Жюри возглавлял известный манекенщик - Рустам Джабраилов - победитель "Best Model of the World 2007", который на протяжении нескольких лет жил и работал в Нью-Йорке, был лицом известных брендов, принимал участие в показе самых престижных модных коллекций и рекламных компаниях в США и Европе. В состав жюри также вошли - телеведущий Сейран Бабаев, II Vice Miss Top Model of the World 2015 & Miss Elegance 2015 Теграна Бахрузи, стилист-визажист Нигяр Ибрагимова, колорист-парикмахер Оздемир Озджан, косметолог Эльнара Рзаева, тренер по фитнесу Хагани Селимов.

Победителями были объявлены: Miss Grand Azerbaijan - Айша Гараева и Mister Grand Azerbaijan - Нуру Ахмедов. 1st runner up Miss Grand Azerbaijan – Пярвин Алиева, 1st runner up Mister Grand Azerbaijan – Фарид Алиев, 2nd runner up Miss Grand Azerbaijan – Айдан Йешилдага, 2nd runner up Mister Grand Azerbaijan – Агасалим Микаилов. Лучшие были также названы в номинациях Miss/Mister Grand Photomodel , Miss/Mister Grand Catwalk, Miss/Mister Grand Physic , Miss Grand Sharm и Mister Grand Style.

Гостям была представлена интересная развлекательная программа.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку пройдет финал Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018
Стиль 20 июня 15:13
В Баку состоится церемония открытия конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018
Стиль 6 марта 12:26
Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018 – на второй кастинг приглашаются только девушки
Стиль 22 февраля 16:01
Парней больше девушек в конкурсе красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan (ФОТО)
Стиль 20 февраля 17:02
Стартует конкурс Miss & Mister Grand Azerbaijan 2018
Стиль 2 февраля 17:06
Началась регистрация на конкурс "Miss & Mister Grand Azerbaijan - 2018"
Стиль 23 января 14:00
Лента новостей
Azer Turk Bank по случаю своего дня рождения запускает грандиозную кампанию
Бизнес 15:33
Минобразования Азербайджана о статистике обращений за прошлый месяц
Общество 15:31
Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Кубке мира
Общество 15:26
Определен первый победитель промокампании «Пей Xırdalan и Выиграй квартиру в Хырдалане»!
Бизнес 15:24
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Россия 15:16
В Турции создан новый госорган для регулирования атомной энергетики
Энергетика 15:14
Австрия ввела временный контроль въезда на границах
Европа 15:13
Россия и Казахстан обсудят перспективы проекта "Байтерек"
Казахстан 15:10
Россия предоставила Казахстану скидку на транзитные перевозки угля
Казахстан 15:07