В чем встречать Новый год 2019

Встречать Новый год 2019 астрологи советуют в кругу семьи - и совсем необязательно узком. Позовите друзей и родных, приготовьте побольше самого разного угощения и устройте по-настоящему веселую вечеринку! Символ года Кабан такой размах обязательно оценит и подарит хозяевам гостеприимного дома успех во всем, пишет kp.ru.



Важно также правильно нарядиться для главной ночи в году. Главный принцип - никаких прошлогодних платьев и скромных брючек - только обновки и только шик! А в чем же тогда встречать Новый год? Вот несколько советов, как выбрать наряд, чтобы понравиться Желтому Кабану.

В каких цветах встречать Новый год 2019

Логично, что для встречи Желтого Кабана прекрасно подойдут все оттенки золотого, песочного, лимонного, горчицы, канареечного и оранжевого. Но не только они по душе хозяину наступающего года. Любит он и коричневый, и зеленый, и пепельный - в общем, натуральные природные цвета земли и их оттенки. Из такой обширной палитры можно выбрать наряд под любой тип внешности. Не забывайте к тому же и про сочетания цветов и яркие акценты. Не идет зеленый - наденьте терракотовое платье и сопроводите его золотыми украшениями. Понравятся Кабану также металлик и всевозможный люрекс, так что долой скромность, больше блеска в эту новогоднюю ночь!

Что надеть на новогоднюю вечеринку женщинам: модные тенденции

1. Платье. Желтое и с пышной юбкой или объемными рукавами (только выберите что-нибудь одно, массивные и верх, и низ - явный перебор). Классику жанра маленькое черное платье тоже никто не отменял, только в 2019 году к нему обязательно должны идти золотые аксессуары, орнамент из пайеток или яркие украшения. Хотите элегантности - наденьте облегающее платье в пол металлического оттенка с открытой спиной.

2. Юбки. Многослойные или плиссированные, они "построят" силуэт и добавят женственности образу. Можно и облегающие - но в этом случае выберите юбку с кружевом или бахромой. Бахрома вообще на пике моды в 2019 году, так что смело включаем ее в элемент наряда для новогодней вечеринки.

3. Брючные костюмы или комбинезоны. Последние должны быть с принтом - растительным или цветочным, это понравится символу наступающего года. Прекрасно подойдут и стильные костюмы, но, опять же, добавьте роскоши к облику: пайетки, кружево, прозрачные вставки и банты будут в тему.

4. Блузки. В моде ассиметрия - наденьте свободную блузку или топ на одно плечо, и на новогодней вечеринке вы будете звездой. Хороши и туники с рюшами и оборками, эти элементы сейчас востребованы у стилистов.

5. Скажем заодно и про ткани. Отложите в шкаф вещи из денима - в любимых джинсах пойдете на каток в зимние каникулы. Для новогодней вечеринки выбирайте вещи из шелка, шифона и кружева. Отличным дополнением к наряду будет небольшой клатч с пайетками или золотым декором, его можно "вписать" практически в любой образ.

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