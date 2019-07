В Баку прошел финал Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019 (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Elektra Events Hall прошел финал Национального конкурса моделей Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019, сообщил Trend Life организатор проекта Эльхан Пашаев.

В финальном вечере приняли участие 9 парней и 9 девушек, которые прошли отборочные туры. Гостям была представлена развлекательная программа и after party в Enerji Club с участием DJ CHİNA. Гости вечера также приняли участие в определении победителей вместе с жюри, который возглавляла руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова. Главный хореограф вечера – Нармина Рамазанова, ведущий – Эльджан Рагим.

Финалисты оценивались не только по внешнему виду и участию в дефиле, но для них была также проведена викторина, чтобы показать свои знания и способности в различных областях.

Победительницей была признана Ровшана Сулеманова, а победителем – Маариф Керимли. В других номинациях: 1st runner up Miss Grand Azerbaijan 2019 – Жаля Гасанова, 1st runner up Mister Grand Azerbaijan 2019 – Зейналабдин Худиев, 2nd runner up Miss Grand Azerbaijan 2019 – Шалаля Абдуллаева, 2nd runner up Mister Grand Azerbaijan 2019 – Арслан Ниязи. Также были вручены призы в номинациях - 3rd runner up, Miss/Mister Grand Photomodel 2019, Miss/Mister Grand Catwalk 2019, Miss/Mister Grand Physic 2019, Miss Grand Sharm 2019 и Mister Grand Style 2019.

Победители конкурса представят страну на международном конкурсе Miss & Mister Grand İnternational 2020 в Париже.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

