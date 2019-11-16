Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)

16 ноября 2019 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском бизнес-центре состоялось открытие второго сезона самого модного проекта страны Baku Fashion Expo, организованного Ассоциацией дизайнеров моды Азербайджана (AFDA) при поддержке Non Stop Creative Agency, Baku Business Center и Lenovo с новой моделью Yoga,YAR, Dastan, Phobia VR и Class A fashion school, сообщает Trend Life.
На пресс-конференции учредитель и исполнительный директор AFDA Айсель Гусейнова отметила, что проект отличается тем, что служит максимально свободной платформой для творчества в сфере моды и насыщен всеми формами самовыражения - выставками, инсталляциями, мастер-классами, модными показами и шоу-румом дизайнеров. AFDA не только объединяет всех талантливых дизайнеров страны, но и дает всецело реализовать потенциал и идеи.

Baku Fashion Expo 2019 также ознаменован новым сотрудничеством между AFDA и креативным агентством Non Stop Creative Agency. Компании давно выступают организаторами различных проектов, но опыт объединения в рамках единого проекта осуществляется впервые.

Руководитель Non Stop Creative Agency Сабина Зулалова отметила, что проект направлен на поддержку молодых и начинающих дизайнеров – это платформа, где они могут презентовать свои творения, обмениваться опытом и своими достижениями, запустить новые проекты.

Центральным действием красивого и запоминающегося модного события стала экспозиция работ азербайджанского фотографа Панаха Мехти, в которых он приоткрывает «завесу тайны» творческого процесса дизайнеров. В эксперименте приняли участие как известные, так и молодые дизайнеры, представляющие бренды - Fakhriya Khalafova, Sabina Zulalova, Gunel Behbudova, Zumrud Mirzaliyeva, Natavan Aliyeva, Gunay Bornak, Limpero, MMMDN и Sida. Оригинальный проект вызвал большой интерес посетителей.

В этом сезоне, который продлится до 17 ноября, посетители смогут не только увидеть модные экспонаты самых ярких дизайнеров Азербайджана, но и приоткрыть для себя закулисье модного мира.

Напомним, что Baku Fashion Expo является регулярным проектом Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана, и проводится два раза в год, позволяя дизайнерам максимально проявить себя как в стране, так и за рубежом.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
  • Открытие Baku Fashion Expo 2019 – оригинальный эксперимент и закулисье модного мира (ФОТО)
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