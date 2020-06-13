Гюльнара Халилова представит Азербайджан на Aspara Fashion Week (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Руководитель Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представит в пятом сезоне Aspara Fashion Week (Казахстан) эксклюзивную коллекцию верхней одежды, созданной из кялагаи, под названием İpək Sərvət ("Шелковое достояние"), сообщила Trend Life дизайнер.

Aspara Fashion Week в связи с пандемией коронавируса пройдет дистанционно в онлайн-режиме с 25 по 28 июня на платформе ZOOM при участии дизайнеров из многих стран.

Напомним, что коллекция впервые была представлена в ноябре 2019 года. Проект был реализован совместно с национальным брендом Azerbaijan Kelagayi ("Азербайджанский кялагаи") при поддержке Международного центра мугама. Мероприятие было посвящено пятилетию включения традиционного искусства и символики кялагаи, его изготовления и ношения от Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Верхняя одежда из кялагаи была представлена впервые. В качестве моделей выступили медийные лица и звезды.

Кялагаи - азербайджанский национальный женский головной убор. Представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, местного изготовления с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском.

(Автор: Вугар Иманов)