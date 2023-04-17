В Белграде будет представлена экспозиция национальных костюмов Гюльнары Халиловой "Карабах"

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта культурного наследия "Odlar Yurdu, Azərbaycan – Azerbaijan, the Land of Fire", организованного посольством Азербайджана в Сербии, будет представлена экспозиция национальных костюмов из коллекции дизайнера Гюльнары Халиловой "Карабах", сообщает Trend Life.

Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля в “Madlena” Art Palace в Белграде. В рамках проекта будут также представлены азербайджанские песни и танцы, ковры и изделия ручной работы.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.