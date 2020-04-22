Фарид Новрузи завершил первый этап кругосветного путешествия. Второй этап стартует летом (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 30 января азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправился в кругосветное путешествие длиною в 180 дней без перелетов на самолетах.

Несмотря на охватившую мир пандемию коронавируса Фарид Новрузи не прекратил свой кругосветный трип и уже успел посетить Колумбию, Эквадор и Перу, остров Пасхи, Таити, острова Кука, Новую Зеландию, Австралию и Океанию, откуда на морском лайнере отправился в Марсель.

Именно французский портовый город Марсель стал конечным пунктом первого этапа кругосветного путешествия Фарида Новрузи, прервать которое пришлось из-за пандемии коронавируса и закрытых границ практически по всему миру, а также из-за отмены всех трансатлантических круизов в США на три месяца.

Лайнер в прямом смысле слова стал домом для путешественника на 65 дней, в котором, по словам Фарида Новрузи, Господь укрыл его от реальности, происходящей за бортом: «Мы все слышали, мы все читали про безжалостный коронавирус, но эти закаты, эти рассветы, что окружали нас ежедневно, виды на океаны, моря, проливы, а также вся позитивная атмосфера, царствующая на палубах, просто вмиг стирали всё негативное из памяти».

Путешественник отмечает, что прибыв в Марсель, он сделал шаг в новый мир с новыми правилами, привычками и пейзажами: «Я оставил его совсем другим. Прошу Всевышнего, чтобы всё поскорее вернулось на свои места и мне не приходилось адаптироваться под новые реалии».

Подчеркнем, что кругосветка не остановлена и не завершена, а "поставлена на паузу" из-за сложившейся в мире ситуации – из Марселя Фарид Новрузи в самое ближайшее время планирует вернуться в родной Азербайджан, откуда летом продолжит свое кругосветное путешествие.

Старт второго этапа кругосветки запланирован на июль – из столицы Азербайджана, города Баку, Фарид Новрузи на автомобиле отправиться в Марсель, который и станет отправной точкой второй части его кругосветного трипа.

Напомним, что путь кругосветного путешествия изначально был проложен и через Азербайджан, откуда он должен был отправиться в Европу, Африку и Северную Америку, что будет сделано в ходе второго этапа.

Также подчеркнем, что Фарид Новрузи, не завершив свой трип, уже получил официальный сертификат кругосветного путешественника, так как обогнул весь земной шар по меридианам и дважды пересёк экватор, а также отметился на двух антагонистических точках - это произошло в районе Французской Полинезии и в Красном море напротив Джидды.

Но, несмотря на это, как было отмечено выше, Фарид Новрузи продолжит путешествие летом, так как пока не выполнил всех условий, которые поставил перед собой, отправляясь в кругосветку, тем самым усложнив ее.

Напомним, что по установленным международным правилам кругосветным называется путешествие, совершенное без перелетов на самолетах через все меридианы и охватившее путь, равный как минимум 40 тысячам км - одним из обязательных условий является нахождение в ходе трипа в двух антагонистических мировых точках и дважды пересечение экватора, а также проход более 1 тысячи километров на автобусе, поездом, на машине, на велосипеде, пешком и так на каждом континенте.

На протяжении 6 месяцев в ходе кругосветки путешественник посетит 6 частей света: Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки, Австралию и Океанию.

Еще раз особо подчеркнем, что именно Фарид Новрузи станет первым в мире азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие. Уверены, что его поразительный пример вдохновит многих, которые, как и он, смело последуют за своей мечтой и отправятся знакомиться с новыми странами и их богатыми культурами.

Главные спонсоры кругосветки: Mybrands.Az, Pasha Bank, Azercell, Mercedes Benz.

Спонсорами выступают: Triponline и Az Insurance.

Проект осуществляется при поддержке Vizam.az и Азербайджанской диаспоры.

Информационную поддержку кругосветного путешествия осуществляют Day.az, Trend.az и Milli.az.