Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия – ФОТО

Путешествия 30 мая 2020 12:51 (UTC+04:00)
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия – ФОТО

30 января азербайджанский бизнесмен и путешественник Фарид Новрузи отправился в кругосветное путешествие длиною в 180 дней без перелетов на самолетах.

Несмотря на охватившую мир пандемию коронавируса Ф.Новрузи не прекратил свой кругосветный трип и уже успел посетить Колумбию, Эквадор и Перу, остров Пасхи, Таити, острова Кука, Новую Зеландию, Австралию и Океанию, откуда на лайнере отправился в Марсель. Ожидалось, что этот французский портовый город станет конечным пунктом первого этапа кругосветки, но каждое путешествие содержит в своей основе определенный элемент непредсказуемости – в этом же случае непредсказуемость оказалась полной: закрытие границ, введенный в странах карантин и соответственно фактическая невозможность передвижения.

Обстановка в мире сказалась и на том, как путешественнику пришлось возвращаться на Родину – с какими проблемами и трудностями он столкнулся по пути в родной Азербайджан, читайте далее в материале.

Карантин сковал Европу и перемещение по ней, оказалось крайне затрудненным и практически невозможным, особенно для иностранных граждан, но Ф.Новрузи все-таки удалось в сравнительно краткий срок вернуться в Баку - это стало возможным, благодаря оригинальной идеи одного из подписчиков по имени Анар.

Идея состояла в том, чтобы приобрести грузовой автомобиль и на нем добраться до Баку, так как в период пандемии не только по Европе, но и в целом свободно без каких-либо ограничений могут передвигаться исключительно грузовые автомобили и их водители, с соответствующей документацией.

Путешественник недолго размышлял над предложением, понимая, что другого варианта возращения в Азербайджан в ближайшее время не предвидеться, он решил вернуться в Баку за рулем грузового автомобиля, таким образом, вынужденно побыв некоторое время дальнобойщиком – о чем в деталях подробно рассказывал на своей странице в социальной сети Facebook.

Подчеркнем, что на этот период Фарид Новрузи официально стал водителем одной из международных транспортных компаний.

Увлекательное путешествие из Марселя домой в Баку охватило путь равный 6200 км – это был полный тревог из-за возможного срыва плана переезд через множество границ и таможен, успешно завершившийся прибытием в родную страну. Рассказывая о путешествии за рулем грузовой машины, путешественник отмечает, что в момент, когда все страны закрылись на замки, он, «никому не нужный̆ в этом огромном мире, с Божьей милостью нашел лазейку и, мигрируя сквозь непроходимые европейские границы» вернулся домой. За рулем он проехал 5000 км за 5 дней, причем последние 3 дня он вел автомобиль практически без сна и отдыха.

Также путешественник подчеркивает, что его путь мог бы занять меньше времени, и соответственно был бы равен меньшему количеству километров, но Беларусь и Турция не пропускают через себя транзитные машины, а через Украину из-за проблем с Россией невозможно было ехать.

Ну а видео встречи Фарида Новрузи с семьей (путешественник сделал родным сюрприз) растрогало до слез его многочисленных подписчиков со всего мира – как она происходила можно увидеть, пройдя по следующей ссылке.

Резюмируя первый этап кругосветного путешествия, отметим следующее – позади у Ф.Новрузи осталось три континента Южная Америка (3800 км), Австралия и Океания (1050 км), Европа (6000 км), он дважды обошел экватор и оказался на двух антагонистических точках. В целом же маршрут путешествия из Боготы (Колумбия) в Баку (Азербайджан), которое происходило без остановок и перелетов на самолетах, оказался равным 42000 км.

Второй этап, старт которого запланирован на август будет таким – Азия (1200 км по Турции), Африка (Тунис), Северная Америка (США-Нью-Йорк) и республика Панама.

Кругосветка не остановлена и не завершена, а поставлена на паузу связи со сложившейся в мире чрезвычайной ситуацией. Напомним, что Фарид Новрузи окончательно не завершив свой трип, уже стал обладателем официального сертификата кругосветного путешественника, но поставленных перед собой усложненных условий кругосветки, он пока не выполнил – поэтому и запланирована вторая часть, о которой рассказано выше.

Отметим, что по установленным международным правилам кругосветным называется путешествие, совершенное без перелетов на самолетах через все меридианы и охватившее путь, равный как минимум в 40 000 км. Одним из обязательных условий является нахождение в ходе трипа в двух антагонистических мировых точках и дважды пересечение экватора. Фарид Новрузи усложнил основные правила, добавив к ним не только ограничение по времени, равное 180 дням, но и проход более 1000 километров пешком; в ходе кругосветки путешественник посетит 6 частей света Азию, Европу, Африку, Северную и Южную Америки, Австралию и Океанию.

Именно Ф.Новрузи является первым в мире азербайджанцем, кто совершит подобное путешествие.

Online за этим увлекательным и познавательным трипом можно следить как в социальных сетях Instagram и Facebook и видеохостинге YouTube.

Главные спонсоры кругосветки Mybrands.Az, Pasha Bank, Mercedes Benz, Azercell спонсорами выступают Triponline и Az Insurance – проект осуществляется при поддержке Vizam.az и Азербайджанской диаспоры.

Информационную поддержку кругосветного путешествия осуществляют Day.az, Trend.az и Milli.az.

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