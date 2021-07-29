7134 метра! Азербайджанец на велосипеде впервые в истории покоряет одну из высочайших вершин Центральной Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов в рамках мирового турне собирается поставить очередной рекорд восхождения на велосипеде. В этот раз он штурмует одну из высочайших вершин Центральной Азии, находящейся в горной системе Памира (7134 м) на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщает Trend Life. Эту вершину, известную как Пик Ленина, в Таджикистане называют Пик имени Абу али ибн Сины, а в Кыргызстане – Пик Манаса.

"Еще никто не добирался до этой вершины на велосипеде. Я постараюсь сделать это первым и посвящаю восхождение Победе в 44-дневной Отечественной войне, памяти всех шехидов и во славу наших героев. Предстоит очень тяжелое восхождение и я уже начал свой путь. Пожелайте мне удачи! Все во имя Азербайджана!", - сообщил Trend Life из Кыргызстана Рамиль Зиядов.

Напомним, что 43-летний Рамиль Зиядов из города Барды в условиях экстрима продолжает мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!". Он выехал из Баку 10 апреля 2013 года и за это время преодолел 86 тысячи километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние. На своем "железном коне" Рамиль объездил Европу, страны СНГ, Азии, Южной Америки и Африки, в их числе – Россия (добрался до Полярного круга и Магадана), Грузия (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украина (Карпаты), Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Турция, Греция, Швейцария, Германия, Франция, Испания, Польша, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Словакия, Венгрия, Египет, Колумбия, Эквадор, Перу и другие. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). При этом он является единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на велосипеде. Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, опубликовано множество статей в СМИ.

(Автор: Вугар Иманов)