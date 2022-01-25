В Баку рассказали о туристическом потенциале Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Индии в Азербайджане провело в Баку мероприятие, приуроченное к Национальному дню туризма, Дню Республики и 75-летию независимости Индии, сообщает Trend Life.

Отметим, что Национальный день туризма в Индии отмечается 25 января. Он был учрежден правительством, чтобы повысить осведомленность общественности о важности туризма для экономического развития страны. День Республики - национальный праздник Индии, который знаменует принятие Конституции и переход страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года.

Выступая на мероприятии, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна отметил, что туризм является одной из важных сфер экономики Индии. Было отмечено, что богатая история и культура Индии, а также ее географическое разнообразие делают страну одним из самых привлекательных направлений для туристов со всего мира. Дипломат рассказал о популярных направлениях медицинского туризма, среди которых и оздоровительный туризм. Также участники мероприятия были проинформированы о проектах., реализуемых в этом направлении.

Посол добавил, что такие мероприятия, как сегодняшнее, помогут гражданам Азербайджана открыть для себя новые привлекательные туристические направления.

Отметим, что мероприятие проходило в гибридном формате (очный и онлайн-формат), на нем посредством видеосвязи выступили представители туристического и медицинского секторов Индии. Они рассказали об интересных туристических направлениях, а также о развитии и инновациях в медицине Индии.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)