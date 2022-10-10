Путешествие в Самарканд – красочный Узбекистан в одном "Вечном городе" и дурманящие ароматы древнего Сиабского базара (ВИДЕО, ФОТО, часть 1)

БАКУ /Trend Life/ - В ночь на 5 октября в аэропорту Самарканда приземлился первый рейс "Азербайджанских Авиалиний" - AZAL, вылетевший из Баку. Пассажирами первого рейса стали журналисты и блогеры из Азербайджана, для которых в честь этого знаменательного события со стороны AZAL и авиакомпании Fly Khiva Group был организован трехдневный медиа-тур по достопримечательностям Самарканда. Отметим, что полеты в Самарканд, один из древнейших городов мира, будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам в рамках зимнего расписания.

Представляем читателям Trend Life первый материал, который посвящен новому Вечному городу и древнему Сиабскому базару.

Весь красочный мир Узбекистана в одном "Вечном городе"

Уникальный историко-этнографический парк "Вечный Город", построенный по проекту известного художника и архитектора Бобура Исмоилова, является сердцем нового туристического комплекса Silk Road Samarkand, открытого в конце августа этого года и призванного стать символом Нового Самарканда и новых туристических возможностей региона. В целом перед властями стоит задача увеличить туристический поток в Узбекистан с нынешних 2 миллионов до 9 миллионов в ближайшие пять лет. Silk Road Samarkand включает в себя восемь современных отелей, конгресс-холл, комплекс "Вечный город", амфитеатр и многие другие объекты. Строительство комплекса началось в 2019 году. Наряду с узбекскими строителями, к нему была привлечена международная команда из опытных архитекторов и инженеров Турции, Великобритании, Ирана и Италии.

В концепции "Вечного города" заложена идея представить на одном пространстве всё разнообразие, красоту культуры и традиций Узбекистана, своеобразный микс древних городов, таких как Самарканд, Бухара, Фергана, Ташкент, Хива и других. Территория города занимает около 10 га, а общая площадь с парками и фруктовыми садами - 17 га. На зданиях туристического центра отражены исторические картины эпохи Великого Шелкового пути. Так, при оформлении ансамбля "Вечный город" использован сюжет сохранившейся на стене древнего Афросиаба фрески с изображением церемонии приема правителем Согдийского государства послов из Кореи, Китая, Индии и других стран.

Здесь построены уникальные аутентичные здания, создан старинный базар, неповторимый облик имеют все 40 ремесленных мастерских, созданных в традициях древнего зодчества и отражающих особенности всех регионов страны. Ремесленники на глазах посетителей ведут мастер-классы по резьбе по дереву, изготовлению гончарных изделий, шелковой бумаги, ювелирных украшений и по ковроткачеству. В частности, представлены такие жемчужины прикладного искусства, как риштанская керамика, бухарское золотое шитье, каракалпакские юрты, маргиланский атлас.

В "Вечном городе" гостям предложат попробовать восхитительные национальные блюда - не только узбекский плов, объявленный ЮНЕСКО достоянием человечества, но и другие яства, характерные для различных эпох и регионов. И, конечно же, есть восточная чайхана со сладостями и национальными хлебобулочными изделиями, магазины с сувенирами.

Вечный город – это как оазис, который предлагает гостям не только культурное просвещение, но и отдых, какой могли ощутить путешественники и торговцы с караванами.

Сиабский базар - дух древней торговой культуры великого города

Рынок, или как говорят в Узбекистане, базар - душа города, место, где сильнее всего бьется его сердце, место, где город предстает перед тобой настоящим, таким, каким видят его горожане. Сиабский базар является одним из интереснейших и древнейших мест Самарканда, который ведет свою историю со времен Великого Шелкового пути и до сих пор хранит дух древней торговой культуры великого города. Площадь одного из крупнейших и старейших базаров в Узбекистане и Средней Азии превышает семь гектаров. Он является одним из самых посещаемых туристами мест города. Название базара происходит от названия одного из историко-географических районов города - Сиаб и протекающей недалеко от базара реки Сиаб, которая переводится как "чёрная вода/река".

Это настоящее место приключений, когда попадаешь в совершенно сказочную атмосферу. Вход на базар выполнен в виде возвышенной трехстворчатой арки, украшенной мозаикой в сине-голубых тонах. Торговые ряды располагаются под навесами, которые защищают рынок летом от знойного солнца, а зимой от ветров и осадков.

Торговые ряды поражают обилием красок и ароматов, гулом голосов сотен покупателей и торговцев, изобилием фруктов и овощей, орехов и специй, сухофруктов и сладостей, а также продуктовых изделий, созданных руками земледельцев. Далее следуют бесконечные "барханы" риса различных сортов, маша, проса, пшеницы, перловой крупы, разнообразных зерен для домашней птицы. Здесь можно найти практически все - от разнообразных сувениров до ковров и одежды. Старинное ремесло представлено традиционными мастерскими, где работают мастера резьбы по дереву и ганчу, чеканщики и ювелиры, керамисты и жестянщики, и др. И, конечно же, на базаре есть ряды со съестным - с приятно дурманящим дымом и ароматами национальных блюд и горячим зеленым чаем. Особого внимания заслуживает хлебный ряд, ведь самаркандские лепешки – это особый сорт местных мучных изделий, здесь их около двадцати видов. Добродушные торговцы не только разрешат вам попробовать товар перед покупкой, но даже будут настаивать на этом. Ну, и, конечно, обязательно нужно поторговаться. И кто проявит в этом деле больше таланта, тот останется в большем выигрыше. Сиабский базар в Самарканде практически никогда не спит. Торговля тут начинается еще до первых лучей солнца и заканчивается поздно вечером.

Продолжение следует…

Фото – Вугар Иманов