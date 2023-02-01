Он вписал свое имя в историю! Азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов бьет мировые рекорды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Велосипед - это давно уже не только вид транспорта, но и целая культура. Наиболее продвинутые велосипедисты не просто передвигаются из точки А в точку Б, а пускаются в целые путешествия, участвуют в соревнованиях, показывают невероятные трюки и всячески проверяют предел своих возможностей в велоспорте. А самые отчаянные из них и вовсе ставят рекорды, колеся по миру.

Среди них известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов, который на протяжении десяти лет на своем "железном коне" колесит по странам мира. На своем пути традиционно он ведет просветительскую работу, рассказывая местным жителям об истории и традициях Азербайджана. Ныне он передвигается по Португалии и ставит новые мировые рекорды.

"Я преодолел самый длинный сухопутный путь от Азии до Европы - 15 тыс. 50 км - от российского Магадана до португальского Сагреша и ныне нахожусь на берегу Атлантического океана. Сагреш - это самая юго-западная точка Европы, находится на мысе Сан Висенте. Кстати, я был во многих странах мира, но ничто мне так не напоминало Азербайджан. В Португалии даже пригороды похожи на пригороды Баку - Мардакан, Бильгях, Бузовна, Пиршаги. Это удивительно! Я горжусь тем, что достойно представляю Азербайджан во всем мире, по пути также ведя просветительскую работу, рассказывая местным жителям об истории и традициях нашей страны. За эти годы я воочию убедился в том, как поменялось отношение в мире к нашей стране и народу, с каким уважением к нам относятся. Да здравствует Азербайджан!" - сказал Trend Life из Португалии Рамиль Зиядов.

45-летний Рамиль Зиядов из города Барда. Мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!" началось 10 апреля 2013 года, когда он выехал из Баку. За это время он преодолел более 100 тысяч километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние.

В частности, в августе 2021 года он поднялся на высоту 6400 метров, покоряя одну из высочайших вершин Центральной Азии, известную как Пик Ленина (в Таджикистане ее называют Пик имени Абу али ибн Сины, в Кыргызстане – Пик Манаса). Еще никто из велосипедистов не поднимался на такую высоту на Пике Ленина. Свое восхождение Рамиль Зиядов посвятил Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, памяти всех шехидов, нашим славным героям.

А ранее он стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5 059 м), Chonta (4 825 м), Abra Antajirca (4 780 м) и Abra Ucchuchacua (4 737 м). При этом Рамиль Зиядов является единственным в постсоветских странах, кто поднялся на эти вершины на велосипеде.

На своем велосипеде Рамиль объездил Европу, страны Азии, Южной Америки, Африки – он пересек Россию (добрался до Полярного круга и Магадана), Грузию (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украину (Карпаты), Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Польшу, Литву, Эстонию, Норвегию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Венгрию, Северную Македонию, Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Египет, Колумбию, Эквадор, Перу и другие страны.

Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, опубликовано множество статей.