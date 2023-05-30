Приезжайте в Азербайджан голодными, чтобы полноценно ощутить изобилие вкусных блюд - российские звезды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одной из самых ярких страниц 14-го Международного форума "Россия – Исламский мир" в Казани стали соревнования на Международный кубок шеф–поваров, прошедшие в МВЦ "Казань Экспо". Команда Азербайджана стала настоящим триумфатором этого праздника, в общей сложности завоевав один Кубок, 13 золотых, 12 серебряных и одну бронзовую медаль. В связи с чем предлагаем вам вспомнить, что говорят о чудесах азербайджанского гостеприимства и национальной кухни российские звезды, политики и профессиональные кулинары.

Кто-то впервые попробовал удивительные азербайджанские блюда во время поездок по республике или гастролей в Баку, кто-то – в России, на одном из многочисленных национальных мероприятий или в заведении с азербайджанским колоритом. А для некоторых россиян блюда азербайджанской кухни – это излюбленные семейные рецепты, недаром наши добрососедские народы так давно связывают узы взаимного уважения, глубокого интереса и тёплой дружбы. Депутат Госдумы, заместитель координатора межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отмечает: "Богатейшая культура и бережно хранимые традиции Азербайджана, потрясающая душевная щедрость и яркий темперамент азербайджанского народа сформировали совершенно невероятное национальное кулинарное искусство, ставшее настоящей визитной карточкой страны. Одно из моих любимых блюд азербайджанской кухни – это "Три сестры" (Üç bacı), как называют в народе , официальное название - бадымджан долмасы– удивительно вкусные фаршированные мясом баклажаны, помидоры и зеленый перец. Хочется упомянуть и прекрасные азербайджанские фрукты и овощи, словно напитанные щедрым солнцем и пользующиеся в России особой любовью".

С неизменным ностальгическим теплом отзываются об азербайджанской кухне все российские исполнители, побывавшие в Баку, например, участники прославленного музыкального фестиваля "Жара". Так, Дмитрий Маликов призывает приезжать в Азербайджан голодными, чтобы полноценно ощутить национальное гостеприимство и изобилие вкусных блюд, включая великолепную бакинскую осетрину. Григорий Лепс, по его собственному признанию, «мясоед и рыбоед», заказывает в Баку соответствующие блюда, которых в азербайджанской кухне великое множество. А Анита Цой хвастается, что научилась в Баку готовить настоящий азербайджанский плов.

Много любимых рецептов в разное время привезла из Азербайджана и Елена Проклова. "Плов с каштанами я научилась готовить в Баку еще в своей ранней молодости, – рассказывает актриса. – Это безумно вкусное блюдо для меня, я готовлю его до сих пор. Этот плов любят все мои родные и друзья. Еще в Баку меня научили готовить долму и всякие блюда из баклажанов с орехами, с кинзой и зернами граната". Одним из своих любимых завтраков Елена Проклова называет кутабы с зеленью и добавляет: "Азербайджанская кухня, мне кажется, одна из самых полезных, здоровых кухонь мира. И она уже настолько прижилась в России, что многие блюда мы считаем своими". Вторит ей и популярная российская телеведущая Юлия Барановская, которая уверена, что азербайджанская кухня особенно замечательна тем, что съесть можно, "сколько влезет", и в организме ничего лишнего не отложится. А среди любимых блюд ведущая называет салат на мангале, который нравится ей настолько, что ради него она готова чаще приезжать в Азербайджан.

Ещё один полезный азербайджанский завтрак вспоминает актриса московского Театра имени Вахтангова Ольга Лерман (родилась в Баку): "Кюкю – это не совсем яичница, а скорее запеканка. Там огромное количество зелени. Это очень вкусное, полезное и самое главное, быстрое в приготовление блюдо. Его научила меня готовить мама, – делится актриса. – У меня друзья прилетали из Голландии, я им готовила кюкю, они остались в восторге. Я люблю готовить то, что сама люблю есть".

Обожает азербайджанские рецепты и певица Жасмин, особенно – аппетитные кутабы. "Начинку для кутабов делаем по настроению: мясо, сыр, зелень, тыква, – рассказывает вокалистка. – В нашей семье готовят много азербайджанских блюд. Например, долму моя бабушка готовит только по-азербайджански. Дюшбару по-азербайджански любим готовить. Шашлык делаем с азербайджанским маринадом. И я, конечно, тоже умею готовить все эти блюда".

Звезда российского сериала "Кухня" и ведущая тревел-шоу "По секрету всему свету" Ольга Кузьмина, побывав в Азербайджане, научилась готовить ореховые рулетики бюкме. "Местная кухня поражает воображение – настоящий рай для мясоедов и не только. Каждый найдет то, что ему по вкусу. Голодными точно не останетесь", – уверяет актриса.

Выдающийся российский шеф-повар, ведущий кулинарного телешоу "На ножах" Константин Ивлев видит уникальность азербайджанской кухни ещё и в том, что она взяла самое лучшее из других восточных кухонь, что сделало её потрясающе богатой. А отвечая на вопрос о том, что роднит русскую и азербайджанскую кулинарии, российский ресторатор подчёркивает: "Дух гостеприимства, дух застолья объединяет наши кухни. Такая скатерть самобранка! Что русские или азербайджанцы всегда выставляют на стол? Всё самое лучшее, и не ограничиваются одной или двумя закусками. Это и есть одна из основ русской и азербайджанской кухни – уважение к гостю и гостеприимство". Разумеется, в кулинарном репертуаре самого Константина Ивлева тоже есть азербайджанские блюда. "У меня в семье очень любят плов, – делится он. – Я сам безумно люблю готовить овощные блюда, например, баклажаны на углях, шашлыки и люля".

Не только российские звёзды шоу-бизнеса и профессиональные кулинары, но и самые обычные россияне знают, любят и, нередко, готовят замечательные блюда национальной кухни Азербайджана. Просто обратившись к прохожим на сибирских улицах с вопросами о любимых азербайджанских блюдах, журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан получили множество восторженных отзывов и неудержимых улыбок. Не иначе как невероятно вкусным назвали жители и гости Москвы азербайджанский шашлык, вспомнили пахлаву и мутаки, от которых невозможно удержаться, экзотические лявянги и катык, настоящий насыщенный бакинский чай с разноцветным вареньем на блюдечке, радующий сердце.

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан