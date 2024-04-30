Российские актеры восхищены прогулкой по старинной части Баку – Ичери шехер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные актеры, которые приняли участие в Днях российского кино в Азербайджане, совершили увлекательную экскурсию по Баку, сообщает Trend Life.

Актеры совершили увлекательную прогулку по старинной части Баку – Ичери шехер, посетили Дворец Ширваншахов, Девичью башню, Музей миниатюрной книги, Джума -мечеть, Мастерскую-музей мастера керамики Мир-Теймура Мамедова, мастерскую мастера живописи Али Шамси, улицу, где снимали фильм "Бриллиантовая рука", а также прогулялись по Приморскому бульвару, совершили визит в Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский национальный музей ковра, Мечеть Биби-Эйбат, православную Церковь Михаила Архангела, поднялись на смотровую площадку в самой высокой точке города, откуда открывается панорама Баку, и с восхищением ознакомились с видами бухты.

Актриса театра "Школа современной пьесы", театра Луны и театра Комедии Елена Захарова, актриса Московского академического театра имени В.Маяковского Полина Лазарева, актер Государственного театра наций Сергей Кемпо и заслуженный работник культуры России Елена Лебедева отметили, что уедут из Баку с массой впечатлений.

Организатор Дней российского кино в Азербайджане - Продюсерский центр "ЭЛС" ПРОДАКШН". Зрителям были представлены четыре новых российских полнометражных фильма с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм. Все дни показа прошли в киноцентре "Низами".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!