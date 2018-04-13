Лина Вайткявичене: Желаю, чтобы Азербайджан оставался стабильной и безопасной страной (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Желаю, чтобы Азербайджан оставался стабильной и безопасной страной, сказала заместитель генерального директора АМИ Trend Лина Вайткявичене в ходе обсуждений президентских выборов в Азербайджане на экспертной площадке Baku Network.

“Желаю Азербайджану дальнейшего развития и процветания. Азербайджан находится на правильном пути. Продолжайте этот путь», - сказала она.

По словам Вайткявичене, голосуя за Ильхама Алиева, азербайджанский народ проголосовал за стабильность и безопасность страны.

«Я считаю, что результаты выборов были предсказуемыми. Поколение, которому сейчас 40-50 лет и больше, помнит трудные первые годы независимости Азербайджана и ценит безопасность и стабильность, которые есть сегодня. Несмотря на то, что страна находится в конфликте, так как армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным, в Азербайджане царят безопасность и стабильность, и люди это ценят. В настоящее время, когда во всех частях мира происходит множество конфликтов, я считаю, что безопасность и стабильность в наши дни очень важные факторы. Исходя из этого, могу сказать, что на этих выборах, голосуя за Ильхама Алиева, народ проголосовал за безопасность и стабильность», - сказала она.

По словам Вайткявичене, другие факторы, которые поспособствовали победе Президента Ильхама Алиева, это развитие, позитивные изменения и достижения страны.

«В стране очень развитая инфраструктура, качественные дороги, красивые здания, отремонтированы больницы, школы, созданы новые рабочие места. Поток туристов в страну растет стремительно. Проводится очень большая работа для продвижения страны. В Азербайджане проводится множество международных мероприятий. Кроме того, осуществляется политика по диверсификации экономики, и мы уже можем видеть результаты», - отметила она.

Вайткявичене сказала, что все эти факторы создали основу для победы Ильхама Алиева на выборах.

«Люди проголосовали за стабильность, безопасность и за то, чтобы начатая работа была продолжена», - отметила она.

Желаю, чтобы Азербайджан оставался такой же стабильной и безопасной страной, сказала Вайткявичене.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня процесс голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Так, в одной тысяче избирательных участков по 119 избирательным округам были установлены веб-камеры.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

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(Автор: Ляман Зейналова)

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