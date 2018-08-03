Пашинян «доигрался»: Ереван может потерять Москву

БАКУ /Trend/ - Известно, что постоянные оглядки Армении на Запад, нагнетание антироссийской истерии внутри страны, разжигание межнациональной розни составляют сущность армянской политики, и с приходом нынешнего руководства эта политика еще больше усугубилась.

Очевидным это стало на фоне недавних притеснений российского бизнеса в Армении, массового недовольства СМИ, связанного с нахождением российской военной базы в Гюмри, широкими дебатами в социальных сетях и в целом в армянском обществе. Вдобавок ко всему происходящему в этой стране начались репрессии в отношении официальных ставленников Москвы в органах власти, в частности арест бывшего президента Роберта Кочаряна, возбуждение уголовного дела в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, что вызвало серьезное недовольство российской стороны.

Россия до сих пор не придавала должного значения определенным «шалостям» Еревана, как бы демонстрируя снисхождение к ближайшему южно-кавказскому союзнику, но, похоже, зря. Данный факт признают теперь уже и в самой России, но стараются довести это до сознания армянских властей через СМИ. Таким вот цивилизованным способом российская сторона направляет месседжи о своем недовольстве политикой Еревана, о том, что его потуги развернуться к западному флангу в конечном итоге каких-то бонусов в виде финансовой, военной и прочей поддержки Армении не принесут.

И это действительно так. Популистские заявления властей, рассчитанные на внутреннюю аудиторию, делались еще и во времена саргсяновского режима. На сегодняшний день ситуация в Армении все такая же плачевная, уровень жизни снижается, а внешние долги государства стремительно увеличиваются.

Ко всему этому добавились еще и клановые разборки в правительстве и перспектива лишиться поддержки своего единственного покровителя - России. Как бы ни кричали на всех углах армянские ура-патриоты, Армения была и остается форпостом России, и в этом спасение так называемой армянской государственности.

К слову сказать, в последнее время российское экспертное сообщество, СМИ, которые транслируют политику российского государства, значительно ужесточили критику в адрес нынешнего армянского руководства, что говорит о том, что терпение Москвы на пределе. Известные российские издания активно муссируют последние события в Армении, констатируя возможность серьезного охлаждения отношений между Россией и Арменией из-за политики армянского премьера Никола Пашиняна. Последние месяцы ведущие российские СМИ активно публикуют статьи, посвященные политическим процессам, происходящим в Армении, и политике действующего режима в Ереване. Практически все издания критикуют в своих публикациях двойственную политику премьера Пашиняна, его рьяную попытку усидеть на двух стульях.

В российском экспертном сообществе однозначно заявляют о том, что правительство Армении встало на путь шантажа с тем, чтобы заработать финансовые и политические бонусы.Там уверенно заявляют, что нынешняя игра, затеянная Пашиняном, несет большие риски для Армении, называя действия премьера неудачным торгом с Россией. По мнению большинства экспертов, политика "двойной игры" - это не фишка самого Пашиняна, и усидеть на двух стульях в верхних эшелонах власти Армении не удалось никому. Весь вопрос в том, чтобы не перейти "красную черту», в противном случае это может отразиться и на Армении. Сомневаться в этом не приходится, потому что если даже гипотетически представить разрыв Армении с Россией, то в проигрыше окажется Ереван как минимум по той причине, что без него Россия сможет выстроить новые геополитические связи в регионе, что не удастся Армении ни при каком раскладе.

Участившиеся встречи армянского премьера с лидерами европейских государств, участие Армении в учениях НАТО в Грузии, саммите НАТО - не более чем показная политика, миф о значимости Армении в международной политике. Тем не менее все эти потуги крайне неприятны российской стороне, на что указывают статьи под громкими заголовками. Например, одна из них - «Брюссельский облом Пашиняна», в которой в довольно грубой форме описывается, как он пытается усидеть на двух стульях. Или публикация «Газеты.ру» под заголовком «О визите Пашиняна в Брюссель: Трамп уделил ему меньше времени, чем Кардашьян».

Статьи, полные обоснованной критики в адрес нового руководства Армении, - это не единственный месседж, направленный армянской стороне. Сравнительно недавно Армению потрясло жесткое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес политики Еревана. Министр напомнил армянским властям о том, что события последних дней идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что «у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам». Глава российского МИД ясно и четко дал понять, что происходящее в Армении не может не беспокоить Россию, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве СНГ.

Думается, что в Армении должны сделать выводы из заявления российской стороны, понять, что Москва в любой момент способна принять важные решения, которые явно "не понравятся" Еревану…

Матанат Насибова, обозреватель Trend

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