Противники премьера Армении хотят вечером провести митинг в Ереване

18 апреля 2018 16:58 (UTC+04:00)

Участники акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна проведут в среду вечером в Ереване очередной митинг, сообщил руководитель акции Никол Пашинян, передает РИА Новости.

"Сегодня в 19.00 мы проведем очередной митинг", — сказал Пашинян в ходе шествия по улицам Еревана. Предположительно, акция пройдет на площади Республики.

Сейчас демонстранты находятся у административного комплекса правительства, где расположен ряд министерств, в том числе МИД, он находится недалеко от площади. Пашинян попросил сторонников встать у входов в министерства.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

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