Генсек НАТО пригласил президента Грузии на предстоящий летом саммит альянса

9 марта 2018 17:59 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Грузии Георгия Маргвелашвили принять участие в предстоящем 11-12 июля текущего года в Брюсселе саммите альянса. Об этом по итогам прошедшей в пятницу в Брюсселе встречи Маргвелашвили и Столтенберга сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

"Генсек НАТО пригласил Георгия Маргвелашвили принять участие в саммите НАТО 2018 года", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на встрече в Брюсселе президент Грузии и генсек НАТО "обсудили вопросы, касающиеся подготовки к предстоящему саммиту и решения, которые планируется приняты на этом заседании в отношении Грузии".

По данным ведомства, на встрече стороны рассмотрели "политические и практические аспекты сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности в черноморском регионе. Генсек НАТО вновь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах".

Столтенберг поблагодарил Грузию за значимый вклад, вносимый в обеспечение международной безопасности. В свою очередь Маргвелашвили заверил генсека, что Грузия продолжит вносить свой вклад в укрепление общей евроатлантической безопасности, сообщила администрация президента.

Президент Грузии находится в Брюсселе с трехдневным рабочим визитом (с 8 по 10 марта). В рамках визита Маргвелашвили уже провел встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На черноморском побережье Грузии ожидается шторм
Грузия 16:01
Премьер-министр Грузии: Безвизовому сообщению с Евросоюзом не грозит приостановление
Грузия 09:32
Грузия и ЕС договорились перейти на новый формат отраслевого сотрудничества
Грузия 05:08
В НАТО предложили ограничить масштаб и сроки турецкой операции в Африне
Турция 8 марта 23:07
Министр обороны Грузии посетит Азербайджан
Политика 8 марта 16:36
SOCAR огласила объемы экспорта газа в Грузию
Энергетика 7 марта 17:30
В Баку пройдет четырёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии (Эксклюзив)
Политика 7 марта 13:50
Правительство Грузии ужесточит законодательство против семейного насилия
Грузия 7 марта 09:28
Крупная европейская группа поддержит развитие логистического сервиса в рамках "Нового Шелкового пути"
Грузия 6 марта 12:41
Столтенберг: НАТО сохранит присутствие в Ираке по просьбе официальных властей
Другие страны 6 марта 12:15
В регионах Грузии стартует информационная кампания по безвизу с ЕС
Грузия 6 марта 09:23
Азербайджан лидирует по числу туристов в Грузии
Туризм 5 марта 15:46
Georgian Airways возобновляет прямые рейсы в Харьков
Грузия 5 марта 10:51
МВД Грузии провело операцию по изъятию нелегального оружия и наркотиков
Грузия 3 марта 10:10
НАТО высоко оценивает вклад Азербайджана в операции альянса
Политика 2 марта 18:35
В Грузии запретили охоту на перелетных птиц
Грузия 1 марта 09:38
Состоится встреча стран-участниц проекта «Ляпис-Лазурь»
Бизнес 28 февраля 17:03
Экономический рост в Грузии в январе составил 4,4%
Грузия 28 февраля 14:19