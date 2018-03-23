Квирикашвили: Грузия была, есть и будет верным стратегическим партнером США

23 марта 2018 13:25 (UTC+04:00)

«Для правительства Грузии, партнерство с США является наивысшим приоритетом», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с послом США в Грузии Яном Келли, передает в пятницу портал Грузия Online.

По его словам, с точки зрения партнерства Грузия - США, последний год был особенно примечательным и образцовым.

«Посол США Ян Келли внес большой вклад в углубление отношений между Грузией и США, и я хотел бы поблагодарить его за это. Посол Келли завершает дипломатическую деятельность в Грузии и возвращается на родину. Я желаю ему удачи! Надеюсь, что Ян Келли и его жена Франческа еще раз посетят Грузию в качестве друзей нашей страны. Мы всегда будем им рады. Грузия была, есть и будет стратегическим партнером США», - сказал Георгий Квирикашвили.

Посол США в Грузии Ян Келли завершает свою дипломатическую деятельность, и, соответственно, позиция посла США в Грузии освободится в конце марта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз
Общество 21 марта 15:13
Завершился официальный визит Георгия Квирикашвили в Азербайджан
Политика 12 марта 21:35
Грузия всегда поддерживает позицию Азербайджана - премьер
Политика 12 марта 17:26
Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 12 марта 12:17
Георгий Квирикашвили выразил соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку
Общество 2 марта 23:00
Отношения между США и Грузией на очень высоком уровне - Квирикашвили
Грузия 17 февраля 00:03
Могерини: Партнерство между Евросоюзом и Грузией работает отлично
Грузия 5 февраля 15:43
Проект БТК изменил транспортную карту Грузии - премьер
Бизнес 23 января 18:16
Детские сады в Грузии могут стать платными
Южный Кавказ 22 декабря 2017 16:18
Премьер-министр Грузии выступит на саммите «Восточного партнерства»
Грузия 23 ноября 2017 17:34
Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Грузии дали интервью телеканалу Euronews
Политика 3 ноября 2017 19:48
Завершились визиты премьеров Казахстана и Грузии в Азербайджан (ФОТО)
Политика 30 октября 2017 21:06
Премьер-министр Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 30 октября 2017 12:48
Премьер-министр: Грузия всегда открыта для азербайджанских бизнесменов (ФОТО)
Бизнес 29 сентября 2017 19:31
Премьер Грузии: Продление соглашения по АЧГ - историческое событие
Энергетика 14 сентября 2017 12:44
Премьер Грузии поблагодарил Президента Азербайджана за помощь в тушении пожаров
Политика 30 августа 2017 16:47
Благодарю правительство и народ Азербайджана за помощь - премьер Грузии (ФОТО)
Политика 26 августа 2017 15:16
Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан - премьер
Политика 22 августа 2017 18:32