Квирикашвили: Грузия была, есть и будет верным стратегическим партнером США

«Для правительства Грузии, партнерство с США является наивысшим приоритетом», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с послом США в Грузии Яном Келли, передает в пятницу портал Грузия Online.



По его словам, с точки зрения партнерства Грузия - США, последний год был особенно примечательным и образцовым.



«Посол США Ян Келли внес большой вклад в углубление отношений между Грузией и США, и я хотел бы поблагодарить его за это. Посол Келли завершает дипломатическую деятельность в Грузии и возвращается на родину. Я желаю ему удачи! Надеюсь, что Ян Келли и его жена Франческа еще раз посетят Грузию в качестве друзей нашей страны. Мы всегда будем им рады. Грузия была, есть и будет стратегическим партнером США», - сказал Георгий Квирикашвили.



Посол США в Грузии Ян Келли завершает свою дипломатическую деятельность, и, соответственно, позиция посла США в Грузии освободится в конце марта.

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