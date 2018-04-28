Глава МИД Польши призвал НАТО предоставить Грузии членство в альянсе

28 апреля 2018 09:33 (UTC+04:00)

Мы должны выполнить данное Грузии 10 лет назад обещание и дать ей перспективу членства в НАТО, заявил Первому каналу министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает Грузия Online.

«В организации ведется обсуждение, есть отличающиеся позиции. Польша поддерживает Грузию. Мы благодарны Грузии за участие в операциях НАТО. Сегодня невозможно предсказать каким будет окончательное решение. Я думаю, и в альянсе многие разделяют этот настрой, что мы дали обещание грузинскому народу о сотрудничестве, а сейчас должны дать и перспективу членства.

Я не знаю, какова будет позиция альянса, мы должны подождать. Ведется рассмотрение вопроса о членстве Боснии-Герцеговины. Что касается Грузии, то некоторые государства-члены настроены скептически, но это не проблема», — сказал Яцек Чапутович.

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