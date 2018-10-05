В Грузии обсудили гендерные вопросы в сельском хозяйстве

Гендер, сельское хозяйство и развитие сельских районов в Грузии были основной темой обсуждения, которое состоялось в стране между заинтересованными сторонами и партнерами-исполнителями финансируемой ЕС программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD), сообщает в пятницу Грузия Online.

Участники рассказали о существующем гендерном неравенстве в сельском хозяйстве, его причинах и влиянии на экономическое и социальное развитие сельских районов.



В ходе встречи также были обсуждены проблемы, пробелы и практика, которые должны быть рассмотрены политиками для поддержки экономических прав и возможностей сельских женщин в Грузии.

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