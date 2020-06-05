Президенты Грузии и Албании обсудили возможность прямых авиарейсов между странами

Президент Грузии сегодня провела телефонную беседу со своим албанским коллегой, в ходе которой стороны обсудили стратегию постепенного открытия экономики в постпандемический период и возможность назначения прямых рейсов. Как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, об єтом сообщает администрация президента.

Стороны обсудили процесс евроинтеграции Грузии и Албании, а Саломе Зурабишвилип поздравила Илира Мету с началом переговоров о членстве Албании в ЕС.

Президенты подчеркнули важность сотрудничества небольших стран в условиях кризиса. Грузия и Албания должны найти пути сотрудничества по глобальным вопросам, считают политики.

Будучи действующим председателем ОБСЕ, Албания вновь заявила о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также ее евроатлантических устремлений.

Главы государств также обсудили углубление сотрудничества в сфере туризма и актуальный сегодня вопрос безопасного туристического коридора.

По данным на 4 июня, в Албании коронавируса диагностировали у 1197 гражданам, 898 из них выздоровели, 33 умерли. 266 человек находятся в стационарах.