Эстония открыла границы для граждан Грузии

Эстония открывает свои границы для граждан Грузии. Как передает Trend со ссылкой на Новости-

Грузия, об этом сообщает грузинское посольство в Таллине.

По решению правительства Эстонии, на основании рекомендаций Евросоюза, с 6 июля эту страну могут посещать граждане 14 стран из так называемого безопасного списка, в который входит и Грузия.

При этом путешественники из Грузии должны удовлетворять все условия пребывания на территории стран Шенгенской зоны.

Требования для въезда на территорию Эстонии следующие: у человека не должны наблюдаться симптомы коронавирусной инфекции, а в случае, если путешественник прибывает из страны, где показатели заболеваемости превышают 16 инфицированных на 100 тысяч человек за последние 14 дней, то он будет помещен в обязательную двухнедельную изоляцию.

По информации государственного сайта Эстонии по борьбе с коронавирусной инфекцией, в стране было подтверждено всего 1994 случая заражения коронавирусом, 69 человек скончались.