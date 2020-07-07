Эстония открыла границы для граждан Грузии
Эстония открывает свои границы для граждан Грузии. Как передает Trend со ссылкой на Новости-
Грузия, об этом сообщает грузинское посольство в Таллине.
По решению правительства Эстонии, на основании рекомендаций Евросоюза, с 6 июля эту страну могут посещать граждане 14 стран из так называемого безопасного списка, в который входит и Грузия.
При этом путешественники из Грузии должны удовлетворять все условия пребывания на территории стран Шенгенской зоны.
Требования для въезда на территорию Эстонии следующие: у человека не должны наблюдаться симптомы коронавирусной инфекции, а в случае, если путешественник прибывает из страны, где показатели заболеваемости превышают 16 инфицированных на 100 тысяч человек за последние 14 дней, то он будет помещен в обязательную двухнедельную изоляцию.
По информации государственного сайта Эстонии по борьбе с коронавирусной инфекцией, в стране было подтверждено всего 1994 случая заражения коронавирусом, 69 человек скончались.