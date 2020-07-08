Высокогорные курорты Грузии откроют летний сезон 10 июля

Высокогорные курорты Грузии - Гудаури, Бакуриани и села Сванети (Самегрело-Земо Сванети), открывают летний сезон 10 июля. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на странице Компании развития горных курортов Грузии.

Как говорится в сообщении, летний сезон будет открыт с соблюдением всех мер безопасности с учетом пандемии коронавируса.

В течение летнего сезона в Бакуриани на Дидвели все канатные дороги будут работать каждый день с 11:00 до 17:00. В Бакуриани гостей также будет ждать так называемый "Тобогган", или же горные сани, кстати, первые в Заказвказье.

В Гудаури гостей курорта будет обслуживать "Гудаура" и канатные дороги Коби-Гудаури с 11:00 до 17:00. Канатные дороги Зурулди и Местиа-Хацвали будут работать с 10:00 до 16:30.

"Для популяризации и развития горных курортов обязательно, чтобы зимние курорты стали четырехсезонными. Для этого в Бакуриани обустроена 6-километровая велотропинка. Велодорожка функционирует и в Гудаури, длина ее пять километров. Дорожки рассчитаны как для профессиональных велосипедистов, так и для любителей", - отмечено в заявлении.

С целью предотвращения распространения коронавируса на горных курортах Грузии Компания развития горных курортов разработало правила безопасности.

В частности, в конце дня канатные дороги будут обрабатываться дезинфекционными средствами. В кабинки будут допускать только четырех человек, которых разместят в шахматном порядке. Все будут обязаны носить маски в случае закрытых канаток.

В случае канатных дорог открытого типа, на шестиместной канатной дороге допустят троих человек, а на четырехместной – двух, в случае семьи плюс ребенок.

Гости курорта будут обязаны соблюдать двухметровую дистанцию. Около касс будут стоять дезинфекционные средства, после оплаты гости будут обязаны обработать руки спецраствором. Перед тем, как они сядут в канатку, им предстоит пройти термоскрининг.

В марте из-за распространения коронавируса правительство Грузии приняло решение досрочно закрыть сезон на зимних горнолыжных курортах.