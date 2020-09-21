Турнава: Грузия одна из первых в регионе, где появились признаки оздоровления экономики

Грузия одна из первых в регионе, где появились признаки оздоровления экономики. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.



Натия Турнава принимает участие в пленарном заседании по запросу фракции «Европейская Грузия» в порядке интерпелляции.



По словам министра, Грузия является частью глобальной экономики, поэтому пандемия негативно повлияла на нашу страну.



«Грузия не находится в изоляции, Грузия является членом региона и частью глобальной экономики. Пандемия и глобальный экономический кризис ударили и по Грузии, но и здесь имеется прямая связь с шагами по восстановлению нашей экономики, которые мы предприняли для борьбы с пандемией. Незамедлительные превентивные меры позволили нам намного лучше подготовиться к дальнейшей борьбе с пандемией и сосуществованию с ней. У нашей экономики довольно серьезные проблемы, но Грузия одна из первых в регионе, где есть признаки оздоровления экономики. Не все так хорошо, перед нами стоит большая проблема, но на лицо есть первые признаки восстановления», — сказала Натия Турнава.