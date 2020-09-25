Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Гурии закрыли поселок

Из-за роста числа заболевших коронавирусом, в поселке Лаитури Озургетского муниципалитета (регион Гурия) вводятся строгие ограничительные меры. Об этом сообщили в пресс-службе районной мэрии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

С сегодняшнего дня въезд и выезд из населенного пункта, где проживает более 2 тысяч человек, будет ограничен. На границах Лаитури оборудуют полицейские блок-посты.

Въезд-выезд будет допускаться только в виде исключения. Для жителей поселка в краевой администрации задействуют «горячую линию». Получить дополнительную информацию они смогу, позвонив по номеру 595366476.

«Призываем жителей с пониманием отнестись к указанному решению, чтобы остановить распространении коронавируса удалось быстро», — сказано в заявлении мэрии Озургети.

Местные власти пояснили, что решили закрыть поселок после того, как 24 сентября коронавирус был подтвержден сразу у 11 жителей Лаитури.

Примечательно, что с начала эпидемии в феврале Гурии удавалось сохранять статус зеленой зоны. Эпидемиологическая ситуация в регионе стала ухудшаться в начале сентября. С тех пор в Гурии коронавирус был подтвержден у 84 человек. Из них 61 случай приходится на Озургетский район.